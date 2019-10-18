E- kitap okumak isterken dolandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

bir otelde çalışan Özgür Gezer (24), 7 Ekim Pazartesi e-kitap okumak için bir internet sitesi aracılığıyla cep telefonuna pdf dosyası indirdi. Telefonuna virüs bulaşması nedeniyle hiçbir işlem yapamayan Gezer, dolandırıldığını bir gün sonra para çekmek için gittiği bankamatikte anladı. Hesabındaki 3 bin 95 liranın kredi kartına aktarıldığını belirten Gezer, ertesi gün bankaya gittiğinde toplamda 4 bin 739 lira dolandırıldığını fark etti. Bankaya harcamayı kendisinin yapmadığını belirtmesine karşın işlemin iptali için ret cevabı alan Gezer, yaşadığı mağduriyet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan ise, "Bankanın SMS şifresi göndermeden yaptığı işlemlerde bankanın sorumluluğu var. Siz internet şifresi, kredi kartı numaranızı hiçbir yere yazmamanıza rağmen bankanın güvenlik açığından faydalanıp hesabınızdan EFT yapılırsa banka da sorumludur" dedi.