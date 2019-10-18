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Kula leblebisini dünya tanıyacak

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Kula leblebisini dünya tanıyacak
MANISA'NIN Kula ilçesinde geçtiğimiz ay içerisinde Coğrafi İşaret Belgesi alınan Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmek için çalışmalara başlandı. 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş'ın girişimleri ile bir araya gelen protokol üyeleri ve davetliler, Kula Leblebisi'ni dünya markası haline getirmek için yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yurttaş, "Her ne kadar geç kalmış olsak da, meşhur lezzetimizi bir dünya markası haline getirmek için çalışmamız gerekiyor" dedi.
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Kula leblebisini dünya tanıyacak
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