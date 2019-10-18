Öğrenciye indirdi vatandaşa bindirdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs, metro, vapur ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarına zam yapılmasına ilişkin önergesi, önceki akşam gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Zamlı tarifeye göre daha önce 3 lira olan tam biniş ücreti 3 lira 56 kuruşa çıkarıldı. Öğretmen biniş ücretleri 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseltildi. 60 yaş tarifesinde ise yüzde 60'a varan bir artış söz konusu oldu. Öte yandan daha önce 1 lira 80 kuruş olan öğrenci biniş ücreti ise yüzde 9'luk bir indirimle 1 lira 164 kuruşa çekildi. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarife her gün evden işe işten de eve gidiş gelişlerde toplu ulaşım araçlarını kullanan İzmirlilerin tepkisine neden oldu. Tam bilete yapılan yüzde 18'lik zammın çok yüksek olduğuna dikkat çeken İzmirliler zammın geri çekilmesini talep etti. Yeni tarifeye bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Ak Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Önergenin görüşülüp karara bağlandığı meclis oturumunda söz alan Hızal; "ESHOT'un 50 milyon gibi kredi talebi var. Hemşerilerimizin bütçesi etkilenmesin istediğimiz için ona olumlu oy kullanıyoruz. Bu 50 milyon yetmiyormuş gibi bir de ulaşımda zam söz konusu oluyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ülkenin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım araçlarına zam yaparak vatandaşın işini daha da zorlaştırdığını öne sürdü. Vatandaşlar Başkan Soyer'den ulaşım zammını geri çekmesini istedi.Esnaf Gürcan Kadagan, "Zaten otobüsler tıklım tıklım. Kent içi trafik rezalet durumda. Tüm bunlar yemiyormuş gibi bir de toplu ulaşım araçlarına zam kararı almışlar. Olacak iş değil. Hani ulaşım 1 kuruş olacaktı. Hani dar gelirli vatandaşın aile bütçesine katkıda bulunulacaktı. Sayın Soyer'de zam furyasına katıldı. Zammın geri çekilmesini istiyoruz" dedi. Yeminli tercüman Didem Keseli, "Sanki dört dörtlük hizmet veriyorlarmış gibi bir de toplu ulaşım ücretlerine zam kararı almışlar. Önce trafik sorununu çözsünler. Kent içi trafik kelimenin tam anlamıyla rezalet. Otobüsler tıka basa dolu. İnsanlar balık istifi seyahat etmek zorunda kalıyor. Durum böyle iken yüzde 18'lik zam oranı çok yüksek" diye konuştu. Çalışan Sinan Aktaş, "İşe gidip gelmek için uzun süre otobüsleri bekle, tıkış tıkış ayakta git. İZBAN desen balık istifi yolculuk yap. Üstüne bir de zam kararı al. Yakışmadı" ifadesini kullandı.AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili değerlendirmesinde 'Savaş' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin, sert tepki gösterdi. Kaya, "Sayın Tunç Soyer şunu çok iyi bilmelidir ki, savaş iki egemen devlet arasında, iki ordu arasında olur. Ortada savaş filan yoktur. Kahraman Türk Ordusu'nun, katil sürüleriyle, alçak teröristlerle amansız bir mücadelesi vardır" dedi.