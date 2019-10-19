Barış Pınarı için yürüdüler

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Balıkesirliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek yürüyüş yaptı. Balıkesir Kuva-yi Milliye Platformu'nun düzenlediği "Birlikte Türkiye'yiz" yürüyüşü, Milli Kuvvetler Caddesi'nde başladı. Binlerce Balıkesirli'nin katıldığı yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda son buldu. Burada platform adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, harekata Balıkesir'den tam destek verdiklerini söyledi. "Bu akşam askerimize, ordumuza tüm benliğimizle yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık" diyen Filiz, "Bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istenmiyor. Çünkü güçlü bir Türkiye bölgeye barış ve huzur getireceğinden varlığını sömürgeye ve asalak yaşamaya adamış emperyalist devletlerin planlarını her zaman bozacaktır. Bu toprakların huzuru, barışı ve kardeşliği için komşularımızın huzuru ve barışı için Türk milleti olarak hepimiz Mehmetçiğiz" ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona eren programda, etkinliğe katılan yaklaşık 8 bin kişi asker selamı verdi.Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren mehmetçik için Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden manevi destek geldi. Mehmetçiğin zaferi için Fetih suresinin okunduğu programda öğretmenlerin katkılarıyla lokma hayrı da yapıldı. Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları koreografi ile destek verdi. Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, minik bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazdı. Dev Türk Bayrağı açan, öğrenciler Mehmetçiğe asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi. Okulun öğrencileri tarafından oluşturulan mehteran takımı da söylediği marşlarıyla, binlerce kilometre uzaktaki Mehmetçiğe moral verdi. 500 öğrencinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusundaki bölgeyi teröristlerden arındırmak, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlediği operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman ordumuza her türlü imkanı sağlıyor. Biz de Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sorumluluk bilinciyle kahraman ordumuza moral vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bölgede görev yapan ordumuzun ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.