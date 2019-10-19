Borçlar birikti sorunlar kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde Tunç Soyer'in belediye başkanlığı koltuğuna oturması ile birlikte borç batağına saplandı. Belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini ödemekte zorlanan Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizi aşmak için çareyi borçlanmakta buldu. Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü değerinin çok çok altında satan ve geriye 150 milyon liralık borç Tunç Soyer, 31 Mart yeler seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde mali yapısının sağlamlığı ile adından sıkça söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi aradan geçen 7 aylık dönemde mali krizin içine sürüklendi.Daha önce belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini günü gününe ödeyen Büyükşehir Belediyesi hak edişleri ödemekte zorlanmaya piyasaya ciddi miktarda borç yapmaya başladı. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'nun müteahhitlere olan borcunun 200 milyon lirayı geçtiği öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali krizi aşmak için tasarruf tedbirleri uygulamak yerine borçlanma yoluna gitti. Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan başkanlık önergesi ile Başkan Tunç Soyer'e 200 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. Daha sonra Büyükşehir'i İZSU Genel Müdürlüğü izledi. Geçen ay toplanan İZSU Genel Kurulunda meclisten 220 milyon lira borçlanma yetkisi istendi. Her ne kadar borçlanmaya gerekçe olarak eski ve yeni Foça, Dikili ve Çeşme'de yapılacak içme suyu yatırımları gösterildiyse de içeriden sızan bilgilere göre bankalardan çekilecek kredinin önemli bir bölümünün piyasaya olan borçların kapatılmasında kullanılacağı öne sürüldü. Büyükşehir'deki son borçlanma toplu ulaşım şirketi ESHOT'tan geldi. Ekim ayı meclisi toplantısında ESHOT Genel Müdürlüğünün bankalardan 50 milyon liralık kredi çekmesine ilişkin önerge kabul edildi. Son borçlanma talebi ile birlikte Tunç Soyer'in başkanlığında son 7 ayda alınan borç miktarı 470 milyon lirayı buldu. Alınan 470 milyon liralık borca karşılık İzmir'in trafik, körfez kirliliği gibi temel sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atılmamış olması tartışma yarattı.SOYER'E yüklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "7 ayda 500 milyon TL'ye yakın kredi çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kentin çözüm bekleyen sorunlarına yönelik bir çalışma ne yazık ki göremiyoruz. Günlük hayatımızı ve İzmir'in geleceğini fazlasıyla etkileyen bu sorunlardan biri olan trafik probleminin kendi fikirlerince çözümü için atılan bir adım göze çarpıyor. Altınyol'daki şerit artırım işi her ne kadar 3 ayda tamamlanacak bir iş olsa da belediye bu işi 6 ayda zor bitirdi. İş yapma konusunda böyle yavaş hareket eden bir yönetimin '3 yıl sonra körfezde yüzebileceğiz' vaadi de atılan somut bir adım olmadığı için hiç inandırıcı gelmiyor. Koltuğa oturmasının üzerinden bu kadar zaman geçtiği halde hala somut adımlar göremiyor olmak Sayın Soyer'in deyimiyle bizleri şehrimiz adına 'huzursuzluğa, mutsuzluğa ve karamsarlığa' sürüklüyor" dedi.