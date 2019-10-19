Fabrıkanın tüm çalışanları kadın

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BALIKESIR'IN Bandırma ilçesinde 7 ay önce devlet destekleriyle kurulan mermer fabrikasında çalışanların tamamının kadın olması dikkatleri çekiyor. Fabrika, ABD ve Kanada'ya ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlıyor. Mermer fabrikasında çalışırken devlet destekleri ile 7 ay gibi kısa bir sürede kendi işinin sahibi olan Mert Kilitçi, "Daha önce 4-5 yıl başka firmalarda fabrika müdürlüğü ve ocak şefliği yaptım. Yurt dışı ithalat ihracat pazarına baktım. Akabinde 7 ay önce İŞKUR desteği ile bu işletmeyi kurdum. Bu işletmede doğal taşlarla mozaik ve fayans üretimi yapıyoruz. Bunları ABD ve Kanada'daki yapı marketlere, akabinde iç pazardaki müşterilerimize veriyoruz. Özellikle mozaik işi olduğu için kadınlarla çalışıyoruz. İŞKUR destekli olduğumuzdan dolayı şu an 22 tane kadın çalışanımız var. 3 tane erkek ustamız dışında komple tüm çalışanlarımız kadın. Gayet verimli oluyor. Onlar için de daha iyi oluyor. Çalışma ortamı komple kadın olduğu için rahatlar. İnşallah daha da sayıyı arttıracağız" diye konuştu.Firmada 7 aydır çalışan ve sektörde 11 yılını dolduran Çiğdem Altınbaş, "Bizler daha çok burada kadın istihdamını desteklemek, onlara meslek edindirebilmek ve daha çok verim almak adına bu işte daha çok kadınlarla çalışıyoruz" dedi. Mermer fabrikasında mozaik işçisi olarak çalışan Ayşe Çetin ise, "İŞKUR'un buraya yönelik bir kurs açtığını duydum, katıldım. Şimdi de burada çalışıyorum. Bu meslek psikolojik yönden de insana iyi geliyor. Burada hem para kazanıp hem de sigortalı çalışarak geleceğimizi kurtarıyoruz" dedi.