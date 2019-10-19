Göz göz’ün aklı 3 puanda

BAŞAKŞEHİR

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son 5 haftada topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulan Göztepe gözünü de yükseğe dikti. Sarı-kırmızılı kulüpYukatel Denizlispor ve Rizespor ile 0-0, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp Konyaspor'u 1-0, Kayserispor'u da 4-0 mağlup eden İzmir ekibi performansı ile taraftarını da arkasına aldı. Geride kalan 5 maçlık periyotta kalesinde sadece 1 gol gören Göztepe, rakip fileleri de 6 kez sarsarak hücum hattında da etkisini gösterdi. Bugün 17.30'da deplasmandaki maçtan en az bir puan alarak İzmir'e dönmek isteyen Göztepe'de asıl hedef ise 3 puan toplayıp yeniden takımın üst sıralara tırmanmasını sağlamak. Teknik direktör Tamer Tuna, oyuncularına kritik maç öncesinde uyarılarda bulunurken alınacak galibiyetin hem herkesin moralini yükselteceğini hem de taraftarın yeniden kenetleneceğini hatırlattı.Başakşehir'in ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğunu da vurgulayan Tuna,Ayrıca Tuna'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise kırmızı kartlar oldu. Oyuncularından sahada mutlaka 11 kişi mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Tuna, galibiyete inancını oyuncularına da aşıladı.İKI takımın teknik heyeti ve oyuncuları için de ilginç bir karşılaşma olacak…Başakşehir'de ise Okan Buruk ve Demba Ba eski takımları Göz- Göz'e karşı oynayacak.BAŞAKŞEHIR ile Göztepe bugüne kadar lig tarihinde 4 kez birbirlerine rakip oldu. İstanbul ekibi 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 1 maçta ise Göztepe güldü. Başakşehir'in attığı 6 gole Göz Göz ise 3 golle yanıt verdi.