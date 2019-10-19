İzmirli taksicilerden Kızılay’a yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılayı arasındaki kara gün dostluğu daha da ileriye taşındı. Düzenli kan bağışlayarak hızır gibi yetişip hayat kurtaran İzmirli taksicilerin bağlı olduğu Oda ile Türk Kızılayı Konak Şubesi bu kez ihtiyaç sahipleri için el ele verdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve Türk Kızılayı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı işbirliği protokolü imzaladı. İzmir'de aileleriyle yaklaşık 100 bin kişi olan taksiciler, kullanılmış ya da kullanılmamış kıyafetleri ve ev tekstili ürünlerini toplayacak. Bunlar arasında kullanılabilir olanlar Kızılay tarafından temizlenip paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilecek. Kullanılamayacak durumdakiler ise geri dönüştürülecek, geliri de öğrencilere burs olacak.