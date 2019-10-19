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Özdilek: Patlama yapacağız

Yukatel Denizlispor’un yeni hocası ilk maçında F.Bahçe’den puan almanın hesaplarını yapıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Özdilek: Patlama yapacağız
MILLI arada Yukatel Denizlispor'da göreve başlayan Mehmet Özdilek ilk sınavını da F.Bahçe karşısında verecek. Deneyimli teknik adam, Ege temsilcisi ile zorlu bir maçla yola başlayacağını söylerken takımına da inandıcı yineledi. Özdilek, "Oyuncularımdan bu maçta patlama bekliyorum. Beş haftadır kazanamayan takımımız bu maçta taraftarımızın önünde kendisine layık futbolu sergileyecektir. Bu maçta hedefimiz bir puan değil, üç puan. Çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı. Son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 13 puan kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek takımda yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Özdilek; Olcay, Recep Niyaz ve Oscar Estupinan'a ilk 11'de görev verecek. Recep Niyaz daha önce 5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynayacak.
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Özdilek: Patlama yapacağız
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