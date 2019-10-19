Özdilek: Patlama yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

MILLarada Yukatel Denizlispor'da göreve başlayan Mehmet Özdilek ilk sınavını da F.Bahçe karşısında verecek. Deneyimli teknik adam, Ege temsilcisi ile zorlu bir maçla yola başlayacağını söylerken takımına da inandıcı yineledi. Özdilek,kendisine layık futbolu sergileyecektir. Bu maçta hedefimiz bir puan değil, üç puan. Çok iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı. Son 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alıp 13 puan kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek takımda yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Özdilek;Recep Niyaz daha önce 5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynayacak.