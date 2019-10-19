Şehide asker selamıyla veda

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ANTALYA'DA su altında arama kurtarma eğitimi alan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mesut Akmeşe (37) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akmeşe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Antalya'da askeri törenin ardından memleketi Dikili ilçesine yollanan şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağı Demirtaş Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Çarşı Camisi'ne getirilen şehidin naaşını, 8 yaşındaki kızı Hayriye ve eşi Latife Akmeşe, asker selamıyla karşıladı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 8 yaşındaki kızı Hayriye Nil'in babasının tabutuna son bakışları yürek dağladı. Şehidin bir yakını da al bayrağa sarılı tabutunu dakikalarca okşadı. Şehit babası Kerim Akmeşe ve ailesinin de, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.Şehidin babası Kerim Akmeşe de oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlum nereye gidiyorsun, benim yerim burası" diyerek gözyaşı döktü.Ayakta durmakta zorlanan baba Akmeşe'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, şehidin kardeşleri Halil İbrahim ve Yakup Akmeşe yardımcı oldu. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehit Akmeşe'nin naaşı Demirtaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.