4 bir koldan askere selam

BUGÜN NELER OLDU

Ege Bölgesi'nden Mehmetçiğe olan destekler son sürat devam ediyor. Manisa'da Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve tüm personeli, Barış Pınarı Harekatını ve zaferini kutlamak için, kahramanlara mektup yollayıp dev bayrak açtı. Denizli'de Sarayköy Belediye Meclisi huzur hakkı ödemelerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Balıkesir'de ise Havranlı pazarcılar, 'Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek verdi.Manisa'da Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve tüm personelle Barış Pınarı Harekatı'nı ve zaferini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenledi. Dev Türk bayrağı açılan etkinlikte öğrenciler zaferle sonuçlanan Barış Harekatı operasyonu şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından "Şehitler Ölmez vatan bölünmez, vatan size minnettar, gönlümüzdesiniz" sloganları attı. Program bir hafta boyunca öğrencilerin askerlere yazdıkları mektupların postalanması ile sonuçlandı. Balıkesir'in Havran ilçesi Meyve ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için pazaryerini Türk bayraklarıyla donattı. Pazarcı esnafı ve halka 500 Türk Bayrağı dağıtıldı. Oda Başkanı Hançer, "Sınırlarımızda yıllardır bir terör tehdidi altındayız. Mazlum olan Suriyeli vatandaşlarınızın mağduriyetleri karşısında tabi ki onlara yardım elini uzatmak bir insanlık görevi. Müslüman alemi içinde onlara sahip çıkan sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de bu konuda elimizden gelen tüm desteği ordumuza, Mehmetçiğimize vermek için böyle bir program da buluştuk" dedi. Denizli'de ise Sarayköy Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla olağanüstü toplantı. İktidar ve muhalefet mensubu Meclis Üyeleri, olağanüstü meclis toplantısı huzur hakkı ödemelerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması kararını aldı.