Ev gibi sınıf

zmir'in Urla ilçesinde bulunan Perihan Mahmut Celalettin Demirgüreş Ortaokulu'nun Türkçe öğretmenlerinden Nurgül Ünlücömert, öğrettiği bilgilerin kalıcılığı için farklı bir sistem uyguluyor. Öğrencilerin hem öğrenip hem de sosyal yeteneklerini geliştirdiği, öğretmen Nurgül Ünlücömert'in kendi çabalarıyla oluşturduğu sınıf, ev ortamını aratmıyor. Türkçe dersine gelen öğrencileri sınıfın girişinde kırmızı halı ile karşılayan öğretmen Ünlücömert, sınıfta yaptığı fiziksel düzenleme ile büyük övgü aldı. Sınıfın girişinde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler, ayakkabılarını dolabına yerleştirdikten sonra terlikleri, patikleri ya da okulun imkânları ile sunulan pisipisileri ile ahşap parke kaplı sınıflarına giriyor. Sınıf içerisinde hem grup çalışma masaları hem de yer minderleri bulunurken, özellikle Türkçe dersinde öğrenciler okuma, konuşma ve dinleme etkinliklerinde yer minderlerinde oturarak yapıyor. Bilginin sıralarda öğrenilen korkulan bir kavram olmaktan çıkarılmasını hedeflediğini belirten Ünlücömert, "Yapılan bu fiziksel düzenlemede amaç, hem öğrencinin kendini fiziksel ve ruhsal anlamda rahat hissetmesi hem de bilgiyi öğrendiği ortam ile ev ortamını özdeşleştirmesidir. Bu özdeşleştirme sonucunda öğrenilen bilginin günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi daha kolay ve hızlı olacaktır. Öğrencinin zihninde bilgi, rahat rahat oturup üzerinde sohbet edilerek konuşulacak bir kavram olarak yer almalıdır. Aynı hedef ile kitap okuma alışkanlığı da bu rahat ortamda bir okul işi olmaktan çıkıp öğrencinin gönüllü yaptığı bir etkinlik haline gelmektedir. Bunun sonucu olarak öğrencilerimiz teneffüslerde de derslik içerisinde kalıp kendi isteği ile okuduğu kitaba devam edebilmekte ya da Türkçe dersi ile ilgili çeşitli oyunlara katılabilmektedir" dedi.

KITAPLAR ELLERININ ALTINDA

Yapılan sınıfta drama atölyesinin de bulunduğunun altını çizen Nurgül öğretmen, "Öğrencilerin seviyesine uygun okuma kitapları, kaynak kitaplar, başvuru kitapları, dergiler sürekli olarak öğrencilerin elinin altında bulunmaktadır. Görsel okumayı destekleyen posterler ve karikatürler de zaman zaman tartışma grupları ile inceleniyor" diye konuştu.