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Foça’da zeytin sıkımı zamanı

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Foça’da zeytin sıkımı zamanı
FOÇA'YI İzmir- Çanakkale karayoluna bağlayan yol üzerindeki Gerenköy Sapağı'nda bulunan Tariş Zeytinyağı fabrikasında sezonun ilk yağı sıkıldı. Döküm havuzundan makinelerle eleme ve yıkama ünitelerine gönderilen zeytinlerden soğuk sıkım makineleriyle elde edilen altın rengi yağlar bidonlara doldurulmaya başlandı. S.S. 880 No.lu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, bölgede bu yıl zeytin rekoltesinin oldukça düşük ancak elde ettikleri yağın çok kaliteli olduğunu söyledi. Yüksektepe, "Üreticilerimiz için sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Foça’da zeytin sıkımı zamanı
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