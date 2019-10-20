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hastasının ilaç zaferi

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Kanser hastasının ilaç zaferi
DENİZLİ'DE, akciğer kanseri tedavisi gören Ümmü K., (65) aylık dozu 14 bin TL olan kanser ilacını karşılanması için hukuki mücadele başlattı. Açılan davada mahkeme heyeti, ihtiyati tedbir kararı alarak, SGK'nın akciğer kanseri tedavisinde öneme sahip ilacın desteklenmesinin önündeki engeli kaldırdı. Ümmü K.'nin avukatı Mehmet Onur Arslan diğer kanser hastalarının da nivolumab etken maddeli ilacı kullanabilmesi için bu kararın önemli olduğunu söyledi. Arslan, " İlacın SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanmasının önünün açılması kanser hastalarına müjde oldu" dedi.
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Kanser hastasının ilaç zaferi
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