Kenevir üreterek Türk çiftçisine örnek olacaklar

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özelliği nedeniyle 1990'lı yıllardan itibaren dünya genelinde ekim alanı gerileyen kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretimin yaygınlaşması amacıyla yaptığı açıklamanın ardından yeniden gözde ürünlerden biri haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararına göre, 19 ile izin alınması şartıyla kenevir üretimine geçildi. O illerden biri olan İzmir'de de otomotivden ağaç işleme sanayisine, kozmetikten yem üretimine kadar çok geniş alanda kullanılan kenevir, girişimcilerin ilham kaynağı oldu. Amerika'dan gelen iki yatırımcı Ulaş Oğrak (42) ve Erdem Kaleli (42) 3 dönüm alanda yetiştirdikleri kenevirin lifini tekstil sektörüne pazarlayacak. Yatırımcılar, yetiştirmesi kolay bu bitkinin çok geniş bir alanda değerlendirilebildiğini söyleyerek, yerli üreticiye öncü olmak istiyor.