Gerı dönüşümle organık üretım

MANISA'NIN Spil Dağındaki Sultanyaylası Mahallesi'nde Eyüp Korkmaz isimli vatandaş, bir buçuk dönümlük arazisinde elverişsiz olan toprakların üzerine geri dönüşüm malzemelerini yerleştirdi. Eski buzdolabı kasaları, araba tekerlekleri, çuvallar ve köpük kutularını saksıya dönüştüren Korkmaz, bitkiler için adeta mikro klima ortamı oluşturdu. Korkmaz, küçük alanlarda hem çeşitli ürünler yetiştirdi hem de yüksek verim elde etti. Korkmaz, soğuk havalarda bile toprağın soğumasını engelleyen geri dönüşüm malzemelerinde sıcak iklimi seven meyvelerin de yetişmesini sağladığını söyledi.

KİVANO YETİŞTİRDİ

Geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya nasıl başladığını anlatan Korkmaz, "Toprağım tarımı müsait değildi. Bende bunları koydum. Gece toprak soğuyor, ama bunların içinde kaldığı için yine sıcak kalıyor ve ısıyı muhafaza ediyor. Ben bunların içinde Güney Afrika meyvesi kivanoyu yetiştirdim hem de 800 rakımda. Saksılı bir toprak olduğu ve gece de ısıyı değiştirmeyen büyük bir saksı olduğu için, saksı dediğim de 50'ye 50 ve bir metre yani büyük saksılar ya da buzdolabı kasası. Birinci sene 2 tane verdi. İkinci sene 25 meyve verdi demek ki alıştı" dedi. Buzdolabı kasalarını kullanmadan önce işe ecza köpüklerini kullanarak başladığını kaydeden Korkmaz, "Buzdolabı kasalarını 40-50 liraya alıyorum. Onun içine ektiğimiz her ürün tabi içine ona göre toprak ve gübre koyuyoruz. Kesinlikle en güzel ürünü en güzel gıdayı alıyoruz onların içinde" dedi.