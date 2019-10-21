Görme engelli sekreter aranıyor

İZMIR'IN Menemen ilçesinde engelli bireyler sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe, kaynaşma noktası haline geldi. 5'i engelli toplam 12 personelin istihdam edildiği merkezde hem engelli ailelerine hem de kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini söyleyen Menemen Belediyesi Emiralem Şube Sorumlusu Ali Evgi, meslek elemanlarının ücretsiz kurslar ve danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı. Merkezin bir kampüs olarak düzenlendiğini anlatan Evgi, "Temel amacımız engellilerle bir kaynaştırma merkezi olmasını sağlamak. Çocuklar ve gençler için müzik kursları ve bilim atölyesi düzenledik. Burada tüm engelleri kaldırmak istiyoruz" dedi.

BAŞVURU BEKLİYORUZ

Merkezde hem sosyal hizmet hem çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Hande Sençer, "Çilek Kafe'de çalışan sayısını arttırmak istiyoruz. Henüz yeni açılmamıza karşın yoğunluğumuz giderek artıyor. Telefonlara yanıt verecek ve programlamayı yapacak bir sekretere ihtiyacımız var. Bu işi de bir görme engelli rahatlıkla yapabilir. Merkezde sadece görme engelli bir çalışan yok. Çalışma performansları açısından baktığımızda engelli personellerin diğer arkadaşlardan daha verimli olduklarını söyleyebiliriz. Müşterilerden hiç olumsuz bir yorum almadık. Herkes memnun olduğunu söylüyor" dedi.