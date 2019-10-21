Karesi’ye solucan oteli geliyor

BUGÜN NELER OLDU

merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde, Arif Özdelikara (44), 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Özdelikara, solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Özdelikara, "İlk hedefimiz gübresi üretimini artırmak. İsteyenlere bu işi öğretebilirim" dedi.