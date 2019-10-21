‘Kazanma arzumuz yüksek’

Süper Lig'de milli maç arasının ardından Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Göztepe, 90+3'üncü dakikada Skrtel'in attığı golle İstanbul'dan puansız ayrılırken, maç bitiminde teknik ekip ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Göztepe 5 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Karşılaşmada diri bir görüntü ortaya koymasına rağmen istediği skoru alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna golü bulmakta zorlandıklarını söyledi. Başakşehir'e karşı sahaya moralli ve özgüvenli çıktıklarını ifade eden genç teknik adam, "Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir'in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik ama golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen topu çizgiden geçiremedik" diye konuştu.

REKABET SONUÇ VERECEKTİR

"Gol verimi adına düşük seviyedeyiz" diyen Tamer Tuna, "Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun soncunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var" ifadelerini kullandı. Göztepe, Medipol Başakşehir sınavıyla bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçını da kazanamadı. Beşiktaş'a İstanbul'da 3-0 yenilip, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi, Başakşehir'e diş geçiremedi. Göz- Göz, gelecek hafta evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.