Yalı Spor’dan dev yatırım

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30. yılını kutlayan ve Türkiye'nin en büyük spor ürünleri satış zincir mağazalardan biri olan Yalı Spor, İzmir Hilltown AVM'de 2 yeni konsept mağaza açtı. Yalı Spor Genel Müdürü Hakan Gülümser, Türkiye genelinde Tekirdağ'dan Nevşehir'e, İstanbul'dan Ankara'ya 15 şehire yayılan Yalı Spor'un 2019 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 700 bin sporsevere mağazalarında hizmet verdiğini söyledi. Hakan Gülümser, "Yalı Spor ailesi olarak hatırı sayılır bir yatırımla açtığımız bu iki mağazanın yanı sıra önümüzdeki 3 yıllık stratejik plan çerçevesinde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 2.2 milyon liralık bir yatırım yaptık" dedi.