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Trafiği kesip halay çektiler

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Trafiği kesip halay çektiler
İZMİR'DE, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti. Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti. Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler, büyük tepki çekerken polis ekipleri, sürücüler hakkında inceleme başlattı.
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Trafiği kesip halay çektiler
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