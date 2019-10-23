Bebek çantasından uyuşturucu çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadeleye devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü Ankara-İzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın yolcu, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından ele geçilen 1 kilo 385 gram metamfetaminin piyasa değerinin ise yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.