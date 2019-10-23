Ekmekleri kadın ustalar yapıyor

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Demirci ilçesine 9 kilometre uzaklıkta, bin 40 rakımda bulunan, 980 kisinin yasadıgı, 250 haneli Mahmutlar Mahallesi'ndeki 14 fırında üretimi kadınlar gerçeklestiriyor. Toplam 50 kadın ustanın çalıstıgı fırınlarda yapılan eksi maya ekmekler, çevre il ve ilçelerden yogun talep görüyor. Ekmekler, basta Manisa olmak üzere Izmir, Balıkesir, Istanbul ve Kütahya'ya gönderiliyor. Mahmutlar Mahallesi'nin muhtarı Nurullah Koyunoglu (42), mahalledeki ilk fırının 10 yıl önce açıldıgını, öncesinde eksi maya köy ekmeklerinin, evlerin bahçelerinde yine kadınlar tarafından yapıldıgını anlattı. Koyunluoglu, "Burada yapılan ekmekler, mahallemizin ve ilçemizin ekonomisine ciddi katkı saglıyor. Eksi maya ekmegimizin tercih edilme nedeni lezzetidir. Organik ürünlerle yapılır, suyumuz kireçsizdir" diye konustu.Evli ve 2 çocuk annesi ekmek ustası Seher Çıracı (42), "Bu isin elbette zorlukları oluyor. Sosyal hayatımız yok. Ürettigimiz ekmekleri görünce ve müsteri memnuniyeti gelince yorgunluk kalmıyor. Isimizi severek yapıyoruz. Evimizin ekonomisine katkı saglıyoruz" dedi. Hamurun yapımını anlatan ekmek ustası, evli ve 4 çocuk annesi Bahise Solmaz (55) ise, "Hazırlanan 1600 gram ekmek, 6 liradan satısa sunuluyor" diye konustu.