İzmir’de Zübeyde Hanım Tırmanma Yarışı nefes kesti

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Izmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü'nün (IMOK) düzenledigi 'IMOK Tırmanma Kupası Zübeyde Hanım Tırmanma Yarısı' Yamanlar'da yapıldı. Yamanlar Karagöl yolu piknik alanından start alan yarısta 14 otomobil 4 ayrı kategoride katıldı ve yüzlerce Izmirliye heyecan dolu anlar yasattı. 3 ayaktan olusan IMOK Tırmanma Kupası'nın Zübeyde Hanım Tırmanma Yarısı'nda Kategori 1'de Mehmet Baser birinci, Süleyman Yanar ikinci ve Salih Deniz üçüncü oldu. Kategori 2'de Mustafa Nazik finisi ilk gören pilot olurken Orçun Nural ikinci, Sevcan Sagıroglu ise üçüncülügü elde etti. Kategori 3'te Ayhan Germirli ilk sırada yer alırken Hüseyin Yıldırım ikinci, Hakan Akman ise üçünü oldu. Kategori 4'te ise ilk sırayı Murat Soyçopur aldı. Soyçopur'u Serdar Sarıduman ve Sencan Kırıkkaya izledi. IMOK Baskanı Erkan Yanıkoglu, "Yamanlar'a gelen otomobil tutkunları güzel bir yarısa tanıklık etti. Sampiyonanın genel sonuçları yakında açıklanacak ve bunun için ödül gecesi yapacagız. Izmir'in yanı sıra Istanbul, Bursa, Antalya'dan gelen sporcularımız bu kupada yarıstı, onlara ayrı ayrı tesekkür ediyoruz" dedi.