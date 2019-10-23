Kuzular öğrencilere emanet

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Arastırma Merkezi'nde dünyaya gelen kuzuya ögrenciler bakıyor. Haftanın 7 günü merkeze gelen ögrenciler kuzuların bakımını yaparak elde ettikleri bilgilerle mesleklerini gelistirmeyi amaçlıyorlar. Suana kadar merkezdeki 100'ün üzerindeki koyundan 85'i dogum yaptı. Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4'üncü Sınıf Ögrencisi Veli Turhan merkezde yaptıkları hayvan bakımlarıyla ilgili olarak, "Hayvan yetistirme tarzındaki egitimlerimizin bir kısmını uygulama çiftligimizde gerçeklestiriyoruz" dedi.e. Bundan sonra da farkındalık yaratan projeleri hayata geçirmeye devam edecegiz" dedi.