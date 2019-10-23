Liseliler 56 ton deterjan üretti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki yıldır sıvı deterjan imal edilen Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu sene 56 ton üretimle 185 bin liralık ciroya ulasıldı. Edincik Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, ögrenciler tarafından 9 çesit sıvı deterjan üretiliyor. Ögretmenlerinin destegiyle ürettikleri deterjanları 5, 10 ve 20 kilogramlık bidonlara koyarak satısa hazır hale getiren ögrenciler, hem teorik bilgilerinin pratigini yapma imkanı buluyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) sagladıgı mali destekle kurulan analiz laboratuvarında ise daha kaliteli üretim için arastırmalar sürdürülüyor. Il Milli Egitim Müdürü Yakup Yıldız, meslek lisesi ögrencilerinin ara eleman degil "aranan eleman" olarak hem Balıkesir hem de Türkiye'ye katkı sunmaya devam edecegini söyledi. Okul Müdürü Aysun Karadayı ise il geneli dagıtım agını yurt geneline yayarak cirolarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Müdür Yardımcısı Murat Börtlü de okulda iki yıl önce döner sermaye sistemine geçildigini söyledi. Ürünlerini agırlıklı olarak Bandırma'daki kamu kurum ve kuruluslarına sattıklarını anlatan Börtlü, Il Milli Egitim Müdürü Yıldız'ın destegiyle geçen yıl Il Gençlik ve Spor Müdürlügünden siparis alıp yaklasık 38 ton ürün gönderdiklerini dile getirdi. Su an itibarıyla 2019 yılında 56 bin ton üretimle 185 bin lira ciromuz var. Okulumuzdaki laboratuvarda Ar-Ge çalısmalarımızı sürdürüyoruz. Çamasır suyu, banyo tuvalet ve yüzey temizleyici, sıvı el ve bulasık sabunu ile köpük sabun üretiyoruz. Yumusatıcıyla ilgili çalısmalarımız sürüyor" dedi.