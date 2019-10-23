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’ndaki obruk korkuttu

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Spil Dağı’ndaki obruk korkuttu
MANISA Spil Dağı'nda, obruk oluştu. Dağın Çampınar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda oluşan obruk, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekiplerince fark edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapındaki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı. Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, obruğun dağın yaklaşık 1400 metre yüksekliğindeki bölümünde oluştuğunu söyledi. Obruğun etrafında daha önce oluşmuş küçük çöküntüler tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, "Obruğun incelenmesi amacıyla Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyeceğiz" dedi. Dağa çıkacak yürüyüş grupları ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Ernalçacı, vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
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Spil Dağı’ndaki obruk korkuttu
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