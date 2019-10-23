Üniversitede unutkanlığı yendi

IZMIRLI
emekli ögretmen
Hasan
Karadal'a (71),
3 yıl önce unutkanlık
baslangıcı
teshisi konuldu.
Hastanede
tedaviye baslayan
Karadal,
sınava girerek
uzaktan egitim
veren Istanbul Üniversitesi
Kültürel Miras ve Turizm
Bölümü'nü kazandı. Tek
bölümle yetinmeyen Karadal,
geçen yıl sadece 60
yas üzeri bireyler için egitim
veren Ege
Üniversitesi
bünyesindeki
"Tazelenme
Üniversitesi"ne
kayıt yaptırdı.
Kendisini daha
mutlu hisseden
Karadal'ın
"unutma" ve
"dikkat dagınıklıgı"
sikayetleri
zamanla azaldı. Doktorlar
Karadal'a, demans hastalıgı
riskinin ortadan kalktıgı
müjdesini verdi. Basta üç
ayda bir yapılan tıbbi kontroller
altı aya çıktı.