Üniversitede unutkanlığı yendi

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emekli ögretmenHasanKaradal'a (71),3 yıl önce unutkanlıkbaslangıcıteshisi konuldu.Hastanedetedaviye baslayanKaradal,sınava girerekuzaktan egitimveren Istanbul ÜniversitesiKültürel Miras ve TurizmBölümü'nü kazandı. Tekbölümle yetinmeyen Karadal,geçen yıl sadece 60yas üzeri bireyler için egitimveren EgeÜniversitesibünyesindeki"TazelenmeÜniversitesi"nekayıt yaptırdı.Kendisini dahamutlu hissedenKaradal'ın"unutma" ve"dikkat dagınıklıgı"sikayetlerizamanla azaldı. DoktorlarKaradal'a, demans hastalıgıriskinin ortadan kalktıgımüjdesini verdi. Basta üçayda bir yapılan tıbbi kontrolleraltı aya çıktı.