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Üniversitede unutkanlığı yendi

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Üniversitede unutkanlığı yendi
IZMIRLI emekli ögretmen Hasan Karadal'a (71), 3 yıl önce unutkanlık baslangıcı teshisi konuldu. Hastanede tedaviye baslayan Karadal, sınava girerek uzaktan egitim veren Istanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü kazandı. Tek bölümle yetinmeyen Karadal, geçen yıl sadece 60 yas üzeri bireyler için egitim veren Ege Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"ne kayıt yaptırdı. Kendisini daha mutlu hisseden Karadal'ın "unutma" ve "dikkat dagınıklıgı" sikayetleri zamanla azaldı. Doktorlar Karadal'a, demans hastalıgı riskinin ortadan kalktıgı müjdesini verdi. Basta üç ayda bir yapılan tıbbi kontroller altı aya çıktı.
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Üniversitede unutkanlığı yendi
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