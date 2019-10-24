Kardeşler Egepol’de hayata tekrar bağlandı

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yaşayan Ali (47) Esmer (50) ve Hıdır Ozan (53) kardeşlere, kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanması nedeniyle son 1 buçuk yıl içinde Özel Egepol Hastanesi'nde bypass ameliyatı yapıldı. Daha önce de aynı nedenle iki kardeş hastayı ve bir baba ile oğlunu da ameliyat ettiğini ifade eden Doç. Dr. Cüneyt Narin, ailesinde kalp hastalığı bulunan kişilerin bu konuda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Kalp hastalığı nedeniyle daha önce babalarını ve bir kardeşlerini kaybettiklerini ifade eden Hıdır Ozan, Doç. Dr. Cüneyt Narin'e 3 kardeşi birden yaşama bağladığı için teşekkür etti.Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Aileden gelen genetik bir rahatsızlık nedeniyle 3 kardeşin kalp damarları tıkalıydı. Esmer Hanımın ayrıca kalp kapakçığında da sorun vardı. Gerçekleştirdiğimiz başarılı ameliyatların ardından hepsi sağlıklı bir yaşama adım attı. Bundan sonra sigara, aşırı kilo ve hareketsiz yaşamdan uzak duracaklar. Belli aralıklarla da kalp muayenelerini gerçekleştirecekler. Kendilerine sağlıklı bir hayat diliyorum" diye konuştu. Birinci derece yakınlarına kalp rahatsızlığı olanların mutlakta kardiyoloji uzmanına muayene olmaları gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Narin erken teşhisin hayat kurtardığını sözlerine ekledi. Resimaltı soldan sağa: Ali, Esmer ve Hıdır Ozan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e teşekkür etti.