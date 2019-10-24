Komşusunun vurduğu adam yaşamını yitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Menemen ilçesine bağlı Hatundere Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki 2 çocuk babası Adnan Koç, geçtiğimiz sabah komşusu M.S.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından Adnan Koç, işe gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlarenide işten çıkıp eve doğru yola çıkan Koç, Hatundere Mahallesi'ndeki İZBAN İstasyonu yakınlarında sabah tartıştığı komşusu M.S.Ç. ile karşılaştı.Öfkesine hakim olamayan M.S.Ç., yanında taşıdığı silahla Koç'a ateş etti. Sırtından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan M.S.Ç., polisin çalışması sonucu kısa süre sonra yakalandı. M.S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Koç'un öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.