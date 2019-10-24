Türkiye 2020’ye gider

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu ziyaret eden teknik direktör Mehmet Aurelio, Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde incelemede bulundu. Aurelio,dedi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımın oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğuna da dikkati çeken Aurelio,diye konuştu.