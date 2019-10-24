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Türkiye 2020’ye gider

Altınordu kulübünü ziyaret eden , “Türkiye, kesinlikle 2020 Avrupa Şampiyonası’nda olacaktır” dedi

Giriş Tarihi: 24.10.2019
TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu ziyaret eden teknik direktör Mehmet Aurelio, Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde incelemede bulundu. Aurelio, "Altınordu'dan birçok oyuncu çıktı. Avrupa'da oynuyorlar. Demek ki Türk futbolunda çok yetenek var. Daha çok oyuncunun çıkması lazım" dedi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımın oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğuna da dikkati çeken Aurelio, "Şenol Güneş hoca gerçekten çok iyi bir takım ve sistem kurdu. Zaten tecrübeli oyuncular da var. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle gider" diye konuştu.
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Türkiye 2020’ye gider
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