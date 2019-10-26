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’ta öğrencilere yüzde 17 indirim

Giriş Tarihi: 26.10.2019
BALKART’ta öğrencilere yüzde 17 indirim
BALIKESIR Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı 3'üncü birleşiminde öğrencilere toplu taşımada yüzde 17 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar gereği 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren il genelinde BALKART ile toplu taşıma araçlarını kullanan bütün öğrencilere Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yüzde 17 destek (sübvanse) yapılacak. Uygulama ile 2 TL olan öğrenci tarifesi 1,65 TL, KYK-Kampüs öğrenci tarifesi 3 TL yerinde 2,50 TL olacak. Aradaki 0,35 ile 0,50 kuruşluk fark belediye bütçesinden sübvanse yapılarak, şoför esnafı herhangi bir zarara uğramayacak. Bu uygulama neticesinde Belediye bütçesinden yaklaşık 9 milyon TL öğrencilere aktarılmış olacak. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada bütün partiler kabul oyu verdi.
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BALKART’ta öğrencilere yüzde 17 indirim
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