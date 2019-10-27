Kayıp Ordu!

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.Altay maçında sakatlanıp oyundan çıkan 16 yaşındaki Ravil Tagir, iyileşerek 11'deki yerini aldı. Daha önce kırmızı-lacivertli formayı giyen Timur Temeltaş ile Serkan Göksu eski takımlarına karşı görev yaptı. 9. dakikada Gilbert, 28'de Serkan Göksu, 38'de Emircan Altıntaş ve 45. dakikada Emircan Altıntaş sağdan hızlı çıkıp kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Ghislain Gimbert 'e sadece dokunmak kaldı: 4-0. Maç bu skorla biterken, Altınordu 5 puanda kaldı.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu,ifadelerini kullandı.