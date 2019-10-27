Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kayıp Ordu!

Kayıp Ordu!

TFF 1. Lig’de kötü gidişatını Ümraniyespor maçıyla son vermek isteyen , ilk yarıda yediği 4 golle hüsrana uğradı. Son 5 maçında 1 puan alabilen ekibi, ateş hattından çıkamad

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Kayıp Ordu!
TFF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu. Atakan Üner, maçtan önce ısınma sırasında bir sakatlık yaşayınca 11'deki yerini Ersel Aslıyüksek'e bırakmak zorunda kaldı. Altay maçında sakatlanıp oyundan çıkan 16 yaşındaki Ravil Tagir, iyileşerek 11'deki yerini aldı. Daha önce kırmızı-lacivertli formayı giyen Timur Temeltaş ile Serkan Göksu eski takımlarına karşı görev yaptı. 9. dakikada Gilbert, 28'de Serkan Göksu, 38'de Emircan Altıntaş ve 45. dakikada Emircan Altıntaş sağdan hızlı çıkıp kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Ghislain Gimbert 'e sadece dokunmak kaldı: 4-0. Maç bu skorla biterken, Altınordu 5 puanda kaldı. Bu sonuçla ligdeki son 5 maçında sadece 1 puan alabilen, İzmir ekibi ateş hattından çıkamadı.

BİZE YAKIŞMAYAN BİR SKOR
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hiç beklemediğimiz bir oyundu. Geçen hafta da geriye düştükten sonra bu sıkıntıyı yaşamıştık. İlk yarıda bize yakışmayan bir skor ve oyun vardı. İkinci yarıda oyuna dönmeye çalıştık ancak olmadı, üzgünüz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp Ordu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN