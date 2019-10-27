Kayıp Ordu!

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FF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu. Atakan Üner, maçtan önce ısınma sırasında bir sakatlık yaşayınca 11'deki yerini Ersel Aslıyüksek'e bırakmak zorunda kaldı.
Altay maçında sakatlanıp oyundan çıkan 16 yaşındaki Ravil Tagir, iyileşerek 11'deki yerini aldı. Daha önce kırmızı-lacivertli formayı giyen Timur Temeltaş ile Serkan Göksu eski takımlarına karşı görev yaptı. 9. dakikada Gilbert, 28'de Serkan Göksu, 38'de Emircan Altıntaş ve 45. dakikada Emircan Altıntaş sağdan hızlı çıkıp kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Ghislain Gimbert 'e sadece dokunmak kaldı: 4-0. Maç bu skorla biterken, Altınordu 5 puanda kaldı. Bu sonuçla ligdeki son 5 maçında sadece 1 puan alabilen, İzmir ekibi ateş hattından çıkamadı.
BİZE YAKIŞMAYAN BİR SKOR
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hiç beklemediğimiz bir oyundu. Geçen hafta da geriye düştükten sonra bu sıkıntıyı yaşamıştık. İlk yarıda bize yakışmayan bir skor ve oyun vardı. İkinci yarıda oyuna dönmeye çalıştık ancak olmadı, üzgünüz"
ifadelerini kullandı.