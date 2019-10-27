Madencilere müjde

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından işten çıkarılan madenciler, uzun zamandır bekledikleri tazminatlarına 2020 yılının ilk aylarında kavuşacak.İşçilerin alacakları için AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır ve Soma'dan gelen işçi temsilcileri, Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Şeref Kalaycı ile bir araya geldi. Konuyla ilgili AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan elim kaza, özelde Soma'da genelde de ülkemiz genelinde toplumda derin yaralar açmış, büyük acılara ve üzüntülere sebep olmuştur. Kaza sonrasında devletimiz yaraların sarılması için bütün kurumlarını seferber etmiş, bunun yanı sıra hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları da yaraların sarılmasına ve acıların dindirilmesine yardımcı olmaya çalışmışlardır. 31 Ekim 2019 tarihinde de Işıklar bölgesindeki 53 milyon tonluk bir sahada ihale edilerek üretime açılacaktır. Geride kalan beş buçuk yılda maden ocaklarının kapanmaması üretimin ve istihdamın devam etmesi için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 katrilyon TL'ye yakın ödeme yapılmış, 3 bine yakın işçinin maaşları Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmiştir" dedi.Geride kalan beş buçuk yılda maden ocaklarının kapanmaması üretimin ve istihdamın devam etmesi için Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 katrilyon TL'ye yakın ödeme yapıldığını ifade eden Özkan, "Kıdem tazminatı alacağı olan işçilerimizin Eynez ocağından kalan alacakları Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından toplanacak dilekçelerden sonra Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanmak sureti ile 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında faizi ile birlikte tek seferde ödenecektir. İşçilerimizin Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarındaki çalışmalarından doğan kıdem tazminatı alacakları için de önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınacak olan torba yasaya hüküm koyulmak sureti ile ödeme yapılması sağlanacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AK Parti Manisa Milletvekilleri ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası işbirliği ile işçilerimizin hakkı olan kıdem tazminatı alacaklarının tamamı ödenmiş olacaktır" diye konuştu. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada işçilerimizin yanında olacağımızı, daha çok üretim, daha çok istihdam ve maksimum işçi sağlığı ve iş güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.