Başkan Zolan’a madalya verildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a "Milli Birlik ve Beraberlik" madalyası verildi. Başkan Zolan, Türk dünyasında Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası alan 7'nci kişi oldu. İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirttiği "Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası"nı Başkan Osman Zolan'a takdim etti. Madalyayı almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu onura layık olabilmek için daha fazla ve durmadan çalışmak gerekiyor. Ülkemiz var olacak, bayrağımız dalgalanmaya devam edecek" dedi.