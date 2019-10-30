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bir çocuğa aile olsun

İZKAD üyeleri, koruyucu ailenin önemine vurgu yapıp, sayılarının artırılması için İstanbul Maratonu’nda koşmaya hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Adımlarımız bir çocuğa aile olsun
IZMIR Koruyucu Aile Dernegi (IZKAD) üyeleri, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri için "Adımların bir çocuga aile olsun" sloganıyla Vodafone Istanbul Maratonu'nda 42 kilometre kosmaya hazırlanıyor. Çocukların saglıklı gelisimi için aile yanında büyümesinin önemini vurgulamak amacıyla maratona katılacak olan dernek üyesi 50 gönüllü, Fuar Kültürpark Alanı'nda antrenman yapıyor. IZKAD Baskanı Gülsüm Erdinç, Türkiye'de koruyucu aile sayısının 6 bin 970 oldugunu ifade etti, "Izmir'de 408 koruyucu ailemiz var. Biz devlet koruması altında büyüyen çocuk ve gençlerin koruyucu aile yanında kalmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak için ilk kez Vodafone Istanbul Maratonu'na katılacagız. Düzenlenen maratona katılarak koruyucu aileligi topluma anlatarak farkındalık yaratmak ve koruyucu aile sayısını arttırmak istiyoruz. Ne kadar çok kisiye koruyucu aileligi duyurursak bizim için o kadar iyi olacak" dedi. Dernek gönüllüsü Ibrahim Küçüksüslü de, ""Koruyucu aile sayısının artmasını istiyoruz. Devlet korumasındaki çocuklar ve gençler mutlaka aile sefkatinde büyümeli. Bu, onların ve toplumun gelisimi için çok önemli." seklinde konustu.

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