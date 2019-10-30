Ateş kartalları görev başında

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlügü'nce her yıl kiralanan ve 1 Haziran- 28 Ekim tarihlerinde Denizli ve çevresindeki yangınlara müdahale eden helikopter ekibi, yangın sezonunda farklı noktalarda çıkan 109 orman yangınına müdahale etti. Rus pilotlar Roman Iaroshenko, Adrei Kovtdn ve Seylan Ingilok, uçus mühendisi Aleksandar Kozlov, teknisyen Aleksander Prilipko, Orman Bölge Müdürlügü helikopter teknisyeni Rasit Boztepe'den olusan ve kendilerini 'Ates Kartalları' olarak isimlendiren ekip, bu sezon, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak alevlere müdahale etti. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, helikopter ekibinin yangın söndürmede önemli bir görev üstendigini söyledi. Çetinkaya, "Denizli'de son 25 yılın en düsük yangın sezonunu geçirdik. Insallah yılı bu sekilde kapatırız" dedi. Çetinkaya, sezonu basarıyla kapatan helikopter ekibine takdir belgesi verdi.