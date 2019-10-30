Başkan Sepil ne demişti?

BUGÜN NELER OLDU

BAŞAKŞEHIR sonrası Kasımpaşa'ya da 4-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, hakeme olduğu kadar teknik direktör Tamer Tuna'ya da sert eleştiriler yöneltmişti: "Sahada hakemden de kötü olan; hocalarımız ve oyuncularımız ile çok kötü bir performans göstermemiz oldu. Göztepe'nin bildiğimiz arzulu, kazanmak için sahaya çıkan, asla pes etmeyen özelliklerinin hiçbiri sahada yoktu. Çok kötü bir futbol sergiledik. Mevcut kadromuzun daha iyi işler yapabileceğini biliyoruz ve beklentimiz bu yönde. Son haftalarda biraz toparlanmış gibi gözüküyorduk ama Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı son 11 maçına baktığımızda, üst sıralara oynayan hemen hemen hiçbir takımla oynamamamıza rağmen, bu 11 maçta 4 galibiyet alabildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Hızlı bir şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu gidişimiz iyi bir gidiş değil."✔ 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe 2017-18 sezonunda ligde 6'ncı yaparak Avrupa'nın kapısından döndüren Tamer Tuna'yla yollar o dönem yine sürpriz bir şekilde ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil, o yıl sezon ortasında yeni sözleşme önerisini kabul etmeyen Tuna'ya mesaj olarak ilerleyen haftalarda, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" dedi. ✔ Başkan Sepil, lig biter bitmez Tuna'yla yeniden anlaşmayıp aynı gün Bayram Bektaş'la sözleşme imzaladıklarını duyurdu. ✔ Tamer Tuna sonrası geçen sezon ikinci yarıda düşme hattına gerileyen Göz-Göz'de Bektaş yerine göreve gelen Kemal Özdeş'le de yolların ayrılmasıyla Tuna'nın Başkan Mehmet Sepil'i arayarak göreve hazır olduğunu belirtmesi buzları eritti. ✔ Düşme hattındaki takımı yeniden devralan Tamer Tuna, son hafta sarı-kırmızılıları ligde tutmayı başardı. ✔ Bu sezon ise Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Sepil'in basın önünde teknik heyeti eleştirmesi ipleri tekrar kopardı. Tamer Tuna'nın Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.