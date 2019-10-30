Kaf kaf’ta sürpriz isim Fatih

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Fatih Öztekin takımın jokeri oldu. A Takıma stoper olarak yükselen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün ilk sezonunda ön libero pozisyonunda görev yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüpte Tolungüç'ün tekrar göreve gelmesiyle birlikte Fatih Öztekin bu seferde sağ beke monte edildi.
Zaman zaman stoper hattında da oynayan Fatih görev yaptığı tüm pozisyonlarda başarıyla forma giydi. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Fatih gelişime açık bir futbolcu. Ne zaman nerede görev verirsek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor"
ifadelerini kullandı. Öte yandan Karşıyaka'da yeni futbol şube yönetimi belli oldu.
Haziran ayından bu yana şube yönetimi olmayan yeşil-kırmızılılarda geçen ay ana yönetim dışından futbol şube sorumluluğuna getirilen İbrahim Palaoğlu başkanlığında oluşturulan ekip, Başkan Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ve Sportif Direktör Atilla Güneş'in katıldığı toplantıyla göreve başladı.
Kaf-Kaf'ın yeni futbol şube yönetimi Ali Sarıçınar, Ali Yüceışık, Ayşe Menteş, Can Yaya, Deniz Yaşartürk, Elif Oktay, Emrah Altınbaş, Fatih Bilgilier, Kemal Ergurz, Melih Oktay, Mete Tanak, Murat Polat, Nusret Öztekin, Onur Günay, Özer Uğur, Serhat Akkaya ve Suat Metiner isimlerinden oluşuyor.