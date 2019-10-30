Kaf kaf’ta sürpriz isim Fatih

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Fatih Öztekin takımın jokeri oldu. A Takıma stoper olarak yükselen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün ilk sezonunda ön libero pozisyonunda görev yaptı.Zaman zaman stoper hattında da oynayan Fatih görev yaptığı tüm pozisyonlarda başarıyla forma giydi. Teknik direktör Soner Tolungüç,ifadelerini kullandı.Haziran ayından bu yana şube yönetimi olmayan yeşil-kırmızılılarda geçen ay ana yönetim dışından futbol şube sorumluluğuna getirilen İbrahim Palaoğlu başkanlığında oluşturulan ekip,Kaf-Kaf'ın yeni futbol şube yönetimi Ali Sarıçınar, Ali Yüceışık, Ayşe Menteş, Can Yaya, Deniz Yaşartürk, Elif Oktay, Emrah Altınbaş, Fatih Bilgilier, Kemal Ergurz, Melih Oktay, Mete Tanak, Murat Polat, Nusret Öztekin, Onur Günay, Özer Uğur, Serhat Akkaya ve Suat Metiner isimlerinden oluşuyor.