MS hastası yazarak hayata tutundu

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Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Abdullah Berber'e 15 yaşındayken MS teşhisi kondu. Hastalığının kısa sürede ilerlemesiyle kas erimesine bağlı hareket kabiliyeti azalan, denge ve konuşma bozukluğu yaşayan Berber, edebiyata olan tutkusuyla yaşama tutundu. Abdullah Berber, deneme amaçlı yazdığı kısa hikayelerin ardından hastalığını anlatan ilk kitabı "Gülümse"yi 2018 yılında yayınladı. Daha sonra Türklerin Orta Asya döneminde genç bir kadının hayatını anlattığı "Aybike"' kitabını da geçen yıl çıkardı. Berber, geçen ay yayınlanan "Hayata Dair Her Şey" kitabında ise MS konusunda farkındalık oluşturmak için MS hastası bir çocuğun hayat hikayesini yazdı. Kitaplarını bir arkadaşının marketinde satan Berber, kazandığı parayla dizüstü bilgisayara alıp, yeni hikayeler yazmak istiyor. Berber, kendi ayakları üzerinde durup para kazanmak istediğini belirterek, "Bizim gibi hastaların elinden tutulmalı. Bizler de hayata tutundukça yaşama azmimiz artıyor. Bu yazmış olduğum üç kitap beni o kadar rahatlattı ki kitap yazmaya devam edeceğim" diye konuştu.