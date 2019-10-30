Rüya’nın vücudu dayanamadı

İZMIRLI Ertaş çiftinin kızları Rüya (8), baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. 2018 yılında ilk önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) kaldırılan Rüya'ya tanı konulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH'ye götürülen Rüya Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede MR çekildi ve doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Rüya Ertaş, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi. 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktı. Ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamı temizlenemedi.

TOPRAĞA VERILDI

Rüya'nın yaşaması için her şeyi göze alan Ertaş çifti, Küba'daki bir hastane ile bağlantı kurdu. Hastane, raporları inceledikten sonra ailenin başvurusunu kabul etti. Ertaş ailesi, tedavi parasını toplamaya çalışırken Rüya, geçen hafta rahatsızlandı ve pazar günü yaşamını yitirdi. Rüya, gözyaşları arasında toprağa verildi.