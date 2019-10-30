Şampiyon kızların hedefi 2020 Tokyo

Milli yelkenciler Beste Kaynakçı (25) ile Okyanus Arıkan (15), 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek umuduyla İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenecek kota yarışlarına hazırlanıyor. İzmirli sporcu Beste Kaynakçı, 2007 yılında optimist sınıfı ile başladığı yelken sporunda 12 yıl boyunca optimist, 420 ve 470 sınıflarında Türkiye şampiyonlukları elde etti. Gençler Türkiye şampiyonluğunu 2013 yılında kazanan, 2013 ile 2018 yılları arasında da 470 sınıfı kadınlar şampiyonu olan Kaynakçı, yurt dışında katıldığı birçok yarıştan da madalya ve kupayla döndü. Bir başka İzmirli yelkenci Okyanus Arıkan ise 6 yaşında başladığı bu sporda Türkiye'de milli formayı taşıyan en küçük sporcu unvanını aldı. Henüz 10 yaşında milli takıma seçilen Arıkan, ulusal ve uluslararası yelken yarışlarında 100'e yakın şampiyonluk elde etti. Arıkan son olarak, temmuz ayında Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

50 EKİPLE YARIŞACAKLAR

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın önerisi ve desteğiyle İzmirli iki sporcu, 2019 yılının ağustos ayında bir araya geldi. Beste Kaynakçı ile Okyanus Arıkan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma vizesi alabilmek için nisan ayının ikinci haftası İtalya'da yapılacak elemelere haftanın altı günü karada ve denizdeki antrenmanlarla çalışıyor. Beste Kaynakçı, Türkiye adına olimpiyatlara 470 sınıfında giden ilk kadın ekip olmak istediklerini belirtti. İtalya'daki organizasyonda 50 ekiple karşılaşacaklarını ve olimpiyat kotası alabilmek için yüksek performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Kaynakçı, "Yoğun bir programımız var. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu ve ailelerimizin desteği ile hazırlıklarımızı sürdürebiliyoruz. Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz" diye konuştu

'ENGEL TANIMIYORUZ'

Yarış hazırlığını ödünç tekneyle sürdürdüklerini belirten Kaynakçı, olimpiyat yolunda engel tanımadıklarını aktardı. Okyanus Arıkan, en büyük isteğinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti. Okyanus Arıkan'ın annesi ve Urla Yelken Kulübü Müdürü Aysun Arıkan, "Günde en az 2 deniz antrenmanı yaptıyorlar" dedi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Kızlarımızı olimpiyatta görmek istiyoruz" dedi.