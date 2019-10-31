Altay kupada tam not aldı

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FF 1. Lig ekibi Altay'ın teknik patronu Sait Karafırtınılar, Türkiye Kupası sınavından memnun ayrıldı. Karafırtınalar, "Gençlerimiz ve kulübede olan futbolcularımız ne istediysek yaptılar. Genel formatımızda olduğu gibi bir çok pozisyona girip atak oyunu oynadık. Bunda başarılı olduk ancak son vuruşlarda şansızdık. Elimizdeki gençlerle Altay'ın geleceğini de yapılandırmaya çalışıyoruz"
yorumunu yaptı. Ekol Göz Menemenspor önünde aldıkları şok mağlubiyeti Hatay deplasmanında telafi etmek istediklerini belirten Karafırtınılar, "Zirveye ortak olmak istiyorsak kazanmak zorundayız. Bu maçın önemini anlatmaya gerek yok. İzmir'e en iyi skorla dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.