Altay kupada tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekibi Altay'ın teknik patronu Sait Karafırtınılar, Türkiye Kupası sınavından memnun ayrıldı. Karafırtınalar,yorumunu yaptı. Ekol Göz Menemenspor önünde aldıkları şok mağlubiyeti Hatay deplasmanında telafi etmek istediklerini belirten Karafırtınılar, "Zirveye ortak olmak istiyorsak kazanmak zorundayız. Bu maçın önemini anlatmaya gerek yok. İzmir'e en iyi skorla dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.