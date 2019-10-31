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kupada tam not aldı

’da Ziraat Türkiye Kupası’nda BAL ekibi Görelespor’a karşı forma giyen futbolcular ortaya koydukları performansla sınıfı geçtiler

Giriş Tarihi: 31.10.2019
TFF 1. Lig ekibi Altay'ın teknik patronu Sait Karafırtınılar, Türkiye Kupası sınavından memnun ayrıldı. Karafırtınalar, "Gençlerimiz ve kulübede olan futbolcularımız ne istediysek yaptılar. Genel formatımızda olduğu gibi bir çok pozisyona girip atak oyunu oynadık. Bunda başarılı olduk ancak son vuruşlarda şansızdık. Elimizdeki gençlerle Altay'ın geleceğini de yapılandırmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı. Ekol Göz Menemenspor önünde aldıkları şok mağlubiyeti Hatay deplasmanında telafi etmek istediklerini belirten Karafırtınılar, "Zirveye ortak olmak istiyorsak kazanmak zorundayız. Bu maçın önemini anlatmaya gerek yok. İzmir'e en iyi skorla dönmek için mücadele edeceğiz" dedi.
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Altay kupada tam not aldı
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