İzmirli gençlerden Mehmetçiğe selam

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen güreş müsabakalarına liseli gençler yoğun ilgi gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün; öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanında onların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden de gelişmelerini destekleme hedefleri doğrultusunda düzenlenen müsabakalara 13 okuldan 127 öğrenci katıldı.Spora ilgili ve yetenekli öğrencileri desteklemek nitelikli ve ahlaklı sporcuların yetişmesine katkı sunmak ve fiziksel zihinsel, ruhsal ve sosyal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen müsabakalar İzmir- Karşıyaka'da bulunan Koordinatör okul Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi. Güreş Müsabakaları Grekoromen ve Serbest stil gibi dört ayrı kategoride gerçekleştirilirken müsabakalara toplam 13 Anadolu İmam Hatip Lisesinden 127 öğrenci katıldı. Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, İl Gençlik Spor Müdür Yardımcısı Emre Şahin, İlçe Gençlik Spor Müdürü Musa Yelek, Güreş federasyonun il temsilcisi Gürcan Akgün, İmam Hatip Okullarının Müdürleri, öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayana açılış töreninde müsabakaya katılan öğrenciler kahraman Mehmetçiğe selam gönderdiler. Okunan Kura'n-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, "Genel Müdürlüğümüz, spor alanında da ecdat yadigarı güreşi yarışmalarımızın içine soktu. Akademik başarılara özendirdiğimiz öğrencilerimizin Türkiye'nin en iyi üniversitelerine gitmelerini ve ülkemize yol haritası çizecek gençliğin içinde olmalarını; bilimsel başarı ile birlikte kul hakkı, İslam Sevgisi, İnsan Sevgisi, Vatan /Millet/Bayrak sevgisi ile farkındalıklarını ortaya koymalarını bekliyoruz. Şimdi de ata sporumuz güreş için buradalar. Güreşçi öğrencilerimizle birlikte burada bulunan tüm konuklara teşekkür eder, yarışan 13 okulumuza ve 127 öğrencimize başarılar diliyoruz" dedi. İki gün devam eden müsabakalarda gençler A grekoromende Bergama Anadolu İmam Hatip lisesi birincilik ödülünü alırken B grekoromende Karşıyaka İlhan Varank Anadolu Lisesi birinci oldu.