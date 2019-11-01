Yunuskent’te sona doğru

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TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin yaklaşık 1500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin hangi aşamada olduğu konusunda firma yetkililerinden bilgi aldı.Projeyle ilgili konuşan Başkan Çerçi, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü, Kasım ayı içerisinde okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini söyledi. Şu anda geçici kabul aşamasında olunduğunu dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, "Evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktığımız Akgedik Yunuskent Toplu konut projemizin yaklaşık bin 500 konuttan oluşan 2. etabını da tamamlama aşamasına geldik. 2 kısımdan oluşan projenin ilk kısmında konutlar hazır. Okulumuzu da ara tatilde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeye hazırlanıyoruz. Bölgede şu anda asfaltlama ve peyzaj çalışmaları yapılıyor" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde TOKİ yetkililerini ağırlayacaklarını aktaran Çerçi, kısa bir süre içerisinde de konutların teslim tarihinin duyurulacağını söyledi.