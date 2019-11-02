Egeli Sabah ile Turkuvaz finalde

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu'nun finalistleri belli oldu. Kültürpark'ta oynanan müsabakalarda Basın Spor'u 6-2 yenen Turkuvaz Medya ile İz Gazete'yi 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Egeli Sabah finale yükseldi.
Turnuvanın şampiyonu 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak final mücadelesinde belli olacak. İz Gazete ile Basın Spor da üçüncülük mücadelesi verecek. TM Özel Güvenlik ve Naturak A.Ş. sponsorluğunda turnuvaya katılan Egeli Sabah takımını finale taşıyan golleri Serhan Çifdalöz ve Eray Arpaşin kaydetti.