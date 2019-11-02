Egeli Sabah ile Turkuvaz finalde

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu'nun finalistleri belli oldu. Kültürpark'ta oynanan müsabakalardaTurnuvanın şampiyonu 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak final mücadelesinde belli olacak. İz Gazete ile Basın Spor da üçüncülük mücadelesi verecek. TM Özel Güvenlik ve Naturak A.Ş. sponsorluğunda turnuvaya katılan Egeli Sabah takımını finale taşıyan golleri Serhan Çifdalöz ve Eray Arpaşin kaydetti.