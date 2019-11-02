Lösemiyi 4 kez yenmeyi başardı

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Manisa'da Abdülkadir ve Güler Topçu çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep'e (9), 2016 yılında gittiği Mersin'deki hastanede lösemi teşhisi kondu. Kemoterapi tedavisiyle hastalığını yenen Topçu, hastalığın 7 ay sonra tekrarlamasının ardından ailesi tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar yaptıkları muayenede Topçu'nun tedavisi için ilik nakli olması gerektiğine karar verdi. Topçu'ya iliğini verecek olan donörün nakile kısa süre kala vazgeçmesinin ardından doktorlar küçük kızı kemoterapi tedavisiyle hayatta tutmayı başardı. Hastalığı geçen mayıs ayında tekrarlayan küçük Zeynep için Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı taramalarda Türkiye'den uygun ilik bulunamayınca yurt dışındaki ilik bankalarına başvuruldu ve aileyi sevindiren haber Almanya'dan geldi. Yüzde 90 uyumlu iliğin nakledildiği Topçu'nun hastalığı bu yılın nisan ayında yeniden tekrarladı. Temmuz ayında babası Abdülkadir Topçu'dan nakledilen yarı uyumlu ilikle sağlığına kavuşan Zeynep, lösemiyi dördüncü kez yenilgiye uğratmayı başardı. Tedavisi boyunca İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nin ailesine tahsis ettiği evde kalan küçük Zeynep, okuluna döneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.Umudunu asla kaybetmediğini belirten Zeynep Topçu, "Lösemi değil ben güçlüyüm. Lösemiyi yendim ve ben kazandım. Hastalığı 4'üncü kez yenmeyi başardım. Bu hastalıkta moral çok önemli, ben hep bu hastalığı yeneceğime inandım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Lösemi hastası çocukları tedavi etmek istiyorum" dedi. Abdülkadir Topçu da kızının nakil bekleme sürecinde zaman zaman yoğun bakımda tedavi gördüğünü, o süreçte çok zor günler geçirdiklerini ifade etti.Kızına ikinci bir hayat verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren baba Abdülkadir Topçu, "Zeynep'i yaşadığı hastalık nedeniyle her an kaybetme korkusu yaşadık. Zaman zaman sağlık durumu kötüleşti, yoğun bakımda tedavi gördü. Doktorların nakile girmesi ya da kemoterapi almasını riskli gördüğü anlarda bile Zeynep çok direndi ve kazandı. Verdiğim kemik iliği ile kızımın yaşamasına katkı sağladım, dünyanın en mutlu babası benim. Eskiden baba-kızdık, şimdi ise ilik kardeşi olduk" diye konuştu. Tedavi süreci boyunca en büyük desteği İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nin verdiğini belirten anne Güler Topçu, "Tüm hayırseverlere teşekkür ederim" dedi. Dernek Başkanı Serhat Aytan ise Zeynep'in sağlığına kavuşmasına en çok kendisinin sevindiğini, dernek olarak 3 evlerinin bulunduğunu, çocukları hastanede kanser tedavisi gören ihtiyaç sahibi aileleri burada ağırladıklarını, amaçlarının onkoloji ve hematoloji köyü kurmak olduğunu dile getirdi.