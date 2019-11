Bulun bu vicdansızı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Menemen ilçesinde bir sürücü, iddiaya göre aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç'ın üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameralarınca anbean görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını istedi. Kaza, İzmir-Çanakkale yolu Menemen ilçesi Asarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için özel aracıyla Aliağa istikametine giden Yusuf Gökkılıç'a seyir halindeki bir başka araç arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan Gökkılıç idaresindeki otomobil, yine yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Yusuf Gökkılıç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları korkunç kaza anını saniye saniye görüntüledi. Polisin Gökkılıç'a ait araca arkadan vurup kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor. Plakası belirlenemeyen araç sürücüsünün bir an önce bulunmasını isteyen Gökkılıç, "Aliağa'daki iş yerime giderken Asarlık mevkisinde oldu kaza. Yolda herhangi bir tartışma olmadı, kimseyle de bir husumetim yok. Bir araç aniden arkama hızlıca yanaştı ve aracıma arkadan vurdu. Ben çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp duvara vurarak durdum. Kaza sonrası belimdeki ağrıdan dolayı araçtan güçlükle indim ve bana vuran araç sürücüsü hızla oradan uzaklaştı. Plakasını da alamadım" dedi. Kazanın ardından yaralı olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Gökkılıç, "Kazanın vermiş olduğu hasardan dolayı Aliağa Devlet Hastanesinde 5 gündür yatıyorum, hala bastonla yürüyorum" diye konuştu.Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerine durumu ihbar ederek şikayetçi olduğunu söyleyen Gökkılıç, şöyle dedi; "Kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de mevcut. Bu görüntülerle birlikte bana vurup kaçan araç sürücüsü hakkında şikayetçi oldum. Asarlık Polis Merkezi ekipleri ve trafik polisi durumu inceliyor. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulunsun ki bu kişiler bir daha böyle bir durumda insanların hayatıyla oynarken iki kere düşünsünler."