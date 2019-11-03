Salihli’ye 200 milyon liralık yatırım geldi

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MANİSA'NIN Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta 206 dönüm arazi üzerinde zirai ilaç ve tohum sektöründe faaliyet gerçekleştirecek olan Agrobest Gruba ait 200 milyon liralık üretim tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 2020 yılında üretime başlayacak olan tesislerde 700 kişi istihdam edilecek. Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, zirai ilaç ve tohum sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından olduklarını belirterek Salihli OSB'de 206 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 120 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi kuracaklarını söyledi. Firmanın 2002 yılında kurulduğunu ve 25'ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Eroğlu, "10 yıldır arsa arıyorduk. Bize her konuda destek olan belediye başkanımıza firmam adına ve ülkem adına teşekkür ediyorum. 70 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılan tesisimizin ilk bölümünü 2020'de hizmete açacağız. Bu tesiste, ülkemizde hiç üretilmeyen zirai ilaç ham maddesi üreteceğiz. Böylelikle, ithalata ödenen dövizler ülkemizde kalacak. Grup olarak, güvenilir tarımı ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Törene katılan başta valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Salihli OSB'de tarihi bir güne tanıklık edildiğini ifade ederek Agrobest Grup tarafından 200 milyon liralık yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını müjdeledi.