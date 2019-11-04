EİB’den 80 yıllık ihracat rekoru

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EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 80 yıllık tarihinde ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamı olarak tarihe geçti. Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat, 2019 yılı Mayıs ayında kayda alınan 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracattan sonra ay bazında en fazla ihracat kayda alınan ay oldu. Ocak-Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolar ihracata imza atan EİB, bir yıllık dönemde 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların ekim ayındaki ihracat performansından mutlu olduklarını, 2019'un kalan 2 ayında da benzer performans ortaya koyarak yılı 13.5 milyar dolar ihracatla geride bırakmayı hedeflediklerini kaydetti. Eskinazi, "2020'de 15 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi